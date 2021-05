© Reprodução parcial da capa do jornal USA Today

Por Ricardo Alexandre 28 Maio, 2021 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Reparação e justiça na capa do USA Today... É a história de um Soldado acorrentado... um homem negro... que pode agora reingressar na escola de oficiais ... Um soldado negro forçado a usar uma corrente como castigo disciplinar vai poder voltar à Escola de Oficiais depois de a Guarda Nacional do Maryland ter anunciado que não contestaria o resultado do inquérito que concluiu que o sargento, Bruce Weaver foi discriminado.

O National Guard Bureau entende que Weaver, quando estava na escola de candidatos a oficiais em 2015, foi sujeito à "mais humilhante punição que se possa imaginar para um soldado negro". É agora recomendada ação disciplinar contra os oficiais responsáveis ​​pela discriminação, de acordo com uma cópia da decisão obtida pelo USA TODAY.

Nas páginas 2 e 3 do El País... Biden vai fazer o maior gasto público na América desde a Segunda Guerra Mundial... O forte aumento na despesa, anátema para a oposição republicana, responde à ambiciosa dupla agenda de modernização da infraestrutura e expansão da cobertura social, os dois pilares do mandato de Biden que são conhecidos, como o Plano de Emprego Americano e o Plano Família. O objetivo final de ambos é expandir o segmento da classe média, resgatando camadas da população da pobreza, com a criação de mais de dois milhões de moradias a preços populares - e fortalecer a indústria nacional para enfrentar os desafios de uma economia global ameaçada pela pressão das mudanças climáticas e pela concorrência da China.

Na manchete do maior diário espanhol... Preocupação do PSOE com o efeito eleitoral dos indultos... dirigentes do partido reclamam que o governo justifique a sua decisão... Está no El País... é o caso dos indultos aos prisioneiros que lideraram o processo de independência da Catalunha. A falta de arrependimento e os relatórios contrários do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público tornam a decisão que o Governo de Pedro Sánchez vai tomar... mais polémica.

A mesma pessoa está duas vezes na capa do jornal El Periódico da Catalunha... é uma espécie de Descubra as Diferenças e a diferença é só uma e ter as duas fotos: com e sem máscara. A melhoria dos números permite caminhar para a versão sem máscara mas o jornal faz a pergunta: "até quando?"...

O Jornal do Comércio, no Brasil, fala em manchete em "vacina para professores, rodoviários e mais grupos"... o estado de Pernambuco autorizou os municípios a ampliarem a vacinação desde que tenham condições, no Recife, começa o agendamento para motoristas de autocarro, trabalhadores da educação e todos os que têm 59 anos ou mais.

Entre polícia e justiça, as razões da discórdia, é a manchete do Fígaro... Uma semana após a manifestação policial que acusou o setor Judiciário de "lassidão", vieram as explicações. Durante uma mesa redonda o ministro do Interior Gerald Darmanin e os sindicatos da polícia tentaram aliviar as tensões, com propostas concretas em mãos. Mas o terreno foi minado há muito tempo entre os dois institutos. Para os franceses, o tabuleiro pende a favor da polícia, como mostra hoje a sondagem para o Le Figaro e para a rádio Franceinfo. Os polícias são considerados mais corajosos (80%, contra 49% dos juízes), mais eficientes (63%, contra 42%) e menos relaxados (27%, contra 46%).