Reportagem TSF. Carvalho, o nobre que engraxa os homens do Presidente angolano

Angola foi a votos esta quarta-feira © Ampe Rogerio/EPA

Por Dora Pires, enviada especial da TSF a Angola 24 Agosto, 2022 • 23:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Carvalho Domingos Lemos de Ávila puxa dos galões quando lhe perguntamos o que faz. Aliás, puxa mesmo é da caixa de madeira gasta com pega negra onde guarda a esponja, a escova e a graxa.

"Sou encostador de carros, mas a minha profissão mesmo é engraxador", conta à TSF.

Encontramos Carvalho de partida da Universidade Lusíada, onde foi montada a assembleia de voto onde João Lourenço depositou a sua escolha. O angolano é de pensamento ágil. Com toda a Luanda pela frente escolheu precisamente esta data e este lugar para trabalhar este meio dia, quando os servidores do Estado têm tolerância de ponto. E atingiu mesmo alvos certeiros: os seguranças do Presidente da República que não podem pôr folga em dia de votos.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

"Foi mesmo com os civilities", que é como quem diz com os homens da segurança. Não sabe ao certo quantos sapatos engraxou, mas dá a manhã por bem investida. "Não sei quantos foram, fiz 700 kuanzas".

Não sabendo quantos foram os pares engraxados é difícil avaliar a qualidade do investimento de Carvalho, mas ganhou perto de dois euros numa hora, que é precisamente o que muitos angolanos têm para viver um dia inteiro.