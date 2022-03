O centro da cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, está deserto. A zona onde se situam os principais monumentos da cidade, como a Ópera e as famosas escadas de Odessa, está interdita aos civis.

O centro de Odessa está fortificado, de forma a evitar os ataques russos, e os jornalistas só conseguem ir a essa zona com autorização e acompanhados por um elemento das Forças Armadas ucranianas.

Já quase a chegar à Ópera de Odessa, o porta-voz das Forças Armadas da Ucrânia em Odessa informa que não é possível ir mais longe e que é hora de voltar para trás.

As proteções feitas com sacos de areia e arame farpado enchem as ruas que em tempos de normalidade estariam repletas de pessoas. Apesar de os civis não poderem circular nesta zona da cidade, os sinos da igreja continuam a tocar para indicar as horas.

Em contraste com todos os cuidados tidos na cidade, Odessa não tem sido massacrada com os efeitos da guerra. Esta quinta-feira existiu uma batalha naval entre russos e ucranianos no mar Negro. Cinco rockets foram intercetados pelas defesas antiaéreas da Ucrânia e drones que poderiam ter atacado a cidade não foram forçados a não prosseguir com o plano.

A defesa antiaérea ucraniana atingiu um vaso de guerra russo que tinha 500 soldados russos a bordo. É, assim, um dia de comemoração na Ucrânia.

