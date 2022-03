O enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz, partiu esta segunda-feira de Lviv, onde esteve nos últimos dias, com destino à cidade de Odessa, no Sul do país.

Como conta Pedro Cruz, são nove horas de viagem com pouca companhia no comboio, um dos meios de transporte mais utilizados na Ucrânia. As composições ferroviárias são equipadas com camas e beliches para que os viajantes possam descansar durante a noite.

"É praticamente um comboio fantasma", descreve o enviado especial à Ucrânia. "Há meia dúzia de pessoas em mais de dez carruagens que seguem o seu percurso normal, como se este não fosse um país em guerra", relata Pedro Cruz.

Na carruagem em que o enviado especial da TSF viajou, apenas duas cabines estavam ocupadas. Os assistentes do comboio deram a indicação de que as cortinas da janela não são para abrir em nenhuma circunstância durante toda a viagem.

O veículo permanece completamente às escuras até ao arranque e apenas quando estiver em andamento é que são ligadas as luzes do corredor e das cabines.

Odessa é uma cidade que está ameaçada pelo mar e é uma posição estratégica para a Federação Russa.

