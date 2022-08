Reportagem TSF. Eduardinha, a rainha cor-de-rosa, também vota: "É um dia muito importante"

Eduardinha, de 68 anos, diz que esta quarta-feira é um "dia muito importante para os angolanos".

Eduardinha bem podia ir a um casamento, mas vai só votar, o que também é muito importante. Aproxima-se da assembleia de voto número 260.

Devagar, caminha pela rua esburacada como uma rainha cor-de-rosa.

"Estou bem vestida porque é a minha maneira de ser, mesmo sendo já adulta." Tapa a boca para rir, quase envergonhada de tanto cor-de-rosa aos 68 anos. Mas não, "não é para ir votar", diz, reconhecendo que este é "um dia muito importante para os angolanos".

O perfume de Eduardinha é de longo alcance e alta potência. Por uns momentos, quase disfarça o cheiro dos esgotos que escorrem ali a céu aberto. Mas não tem queixas: "Tenho água, tenho luz, não me falta nada."

Ao contrário de muitos moradores do bairro da Samba Grande, Eduardinha chegou recentemente, só ali mora há duas semanas.

Também há outro motivo. "Trabalhei no Ministério do Comércio, sou aposentada." Volta a esconder o sorriso com a mão. Afinal, até aqui no bairro é privilegiada. Eduardinha não só teve trabalho, como tem pensão-reforma.

