Reportagem TSF em Angola. Um país, dois grandes comícios e tudo o que os separa

Em pleno dia de reflexão, os angolanos esperam por esta quarta-feira para irem às urnas escolher qual dos oito candidatos ocupará o lugar de Presidente do país. A campanha eleitoral encerrou esta segunda-feira, com o MPLA e a UNITA, as duas opções com mais apoio, a reunirem milhares de pessoas nos comícios de encerramento.

A TSF esteve presente em ambos os comícios e, semelhanças, só mesmo na afluência. De resto, seja nos meios técnicos, na organização - com detetores de metais, no caso do MPLA, mas entrada livre no caso da UNITA - ou no material de propaganda, as diferenças ficaram bem vincadas.

Ouça aqui o relato da enviada especial da TSF a Luanda, Dora Pires, numa edição coordenada por Guilhermina Sousa. 00:00 00:00

Portugal está entre os países que pediram vigilância e alertou para as possíveis manifestações depois das eleições, uma preocupação que também se encontra nas ruas de Luanda, sobretudo nas filas - que se traduzem em horas de espera - para os diversos serviços. E nelas nascem conversas preocupadas sobre o receio de que algo possa correr mal.

LEIA AQUI TUDO SOBRE AS ELEIÇÕES EM ANGOLA