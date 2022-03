Por TSF 09 Março, 2022 • 16:35 Partilhar este artigo Facebook

A Orquestra Sinfónica Clássica de Kiev reuniu-se, esta quarta-feira, na Praça da Independência, na capital, perante uma pequena multidão para tocar o hino nacional da Ucrânia enquanto as forças russas ameaçam invadir a cidade. O grupo de músicos tocou um excerto de Ode To Joy, de Beethoven, na qual se baseia o hino da União Europeia, dando a entender que concordam com o desejo do governo ucraniano em aproximar-se da Europa e afastar-se da Rússia.

Das dezenas de pessoas que se reuniram no local para assistir ao concerto, muitas agitaram bandeiras ucranianas, aplaudiram o hino nacional no final e uma mulher até chegou mesmo a gritar: "à Ucrânia".

As forças russas estão a tentar invadir a capital, embora os intensos combates nos arredores tenham abrandado o seu progresso.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 406 mortos e mais de 800 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de dois milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

