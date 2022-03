Reportagem TSF em Kiev. Escola de bateria transforma-se no "abrigo mais luxuoso"

Todas as noites dezenas de pessoas voltam à escola de bateria porque "se sentem mais abrigadas" © TSF

O professor e dono de uma escola de bateria em Kiev, localizada numa cave, resolveu transformar o local num abrigo. Nos primeiros dias de guerra, quando as sirenes não paravam de tocar, espalhou a palavra por vizinhos e amigos e chegou a abrigar 150 pessoas, distribuídas pelos vários estúdios, salas, corredores e escadas. A TSF visitou aquele que dizem ser "o abrigo mais luxuoso de Kiev".

O abrigo, que chegou a ter 150 pessoas, agora só tem 50. Todas as noites voltam à escola de bateria porque "se sentem mais abrigadas, protegidas, aconchegadas e podem falar com outros pessoas". Está equipado com uma cozinha improvisada, uma copa, um espaço comum e pequenas salas de aula, onde "se juntam durante a noite" ou quando "ouvem as sirenes e estão relativamente perto".

Quando o dia nasce, as pessoas que aqui dormem vão fazer voluntariado, ajudar em hospitais e ajudar idosos.

