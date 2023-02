Reportagem TSF. Em tempo de guerra não se desliga uma rádio de cultura

© DR

A editora executiva da Radio Kultura, o canal dois da rádio pública ucraniana, não tem dúvidas: apesar da guerra, o legado cultural da Ucrânia é hoje mais forte do que há um ano.

Iryna Slavinska vê agora que, no passado, houve opressão por parte da Rússia. Com a invasão, os ucranianos lembraram-se de "coisas que aconteceram durante os últimos séculos" e a união que daí nasceu foi "importante para todos".

É "a cultura como fator de união" e, também por aí, Iryna acredita que a produção dos artistas ucranianos vai aumentar ao longo dos próximos anos com a produção de "livros, canções e diferentes tipos de música".

Agora, e "muito importante", é o interesse gerado noutros países pela cultura ucraniana, que assim se vê "mais bem representada no estrangeiro", um passo importante para que a "voz ucraniana" se faça ouvir.

Uma dessas vozes da cultura ucraniana - provavelmente a maior delas - é a de Taras Shevchenko e a editora não se esquece da ajuda que também ele deu ao combate. O poeta, apesar de morto desde 1861, também acabou por ser protagonista nesta guerra.

Um dos vídeos que fica para a história é o da retirada, nos arredores de Kiev, de um cartaz de propaganda russa em que se lia: "A Rússia vai ficar aqui para sempre."

Quando os soldados ucranianos o levantaram, encontraram um outro por baixo, também ele com uma mensagem: "Se lutares, ganhas." O autor da frase? Taras Shevchenko, "o poeta", como lhe chama.

Iryna Slavinska tem também defendido o boicote dos autores russos. Por exemplo, na Rádio Kultura não tem passado música de Tchaikovski. É, defende, "uma oportunidade para mostrar, descobrir e dar a ouvir a música clássica ucraniana".

No último ano, a emissão da rádio pública ucraniana foi feita muitas vezes a partir do abrigo subterrâneo na cave de um edifício em Kiev. Quem lá trabalha chegou a duvidar do sentido de manter no ar uma rádio de cultura em tempo de guerra. Mas a certeza acabou por revelar-se sozinha.

"Rapidamente percebemos que as pessoas precisavam deste tipo de conteúdos, de ouvir música e boa poesia." No fundo, "é uma das fontes da força" ucraniana, já que "a beleza e a cultura são coisas muito nutritivas" que podem ajudar a Ucrânia "a lutar e a vencer".