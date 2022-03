Reportagem TSF: entre "orações" e "mensagens à família", sirenes voltam a tocar em Lviv 

Por Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, com Cátia Carmo 01 Março, 2022 • 17:45 Partilhar este artigo Facebook

As sirenes voltaram a tocar, esta terça-feira, em Lviv quando Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, estava no centro de veteranos do exército. No local, as pessoas recebiam treino para aprenderem a lidar com feridos na ausência de assistência médica no momento em que o alarme sonoro tocou.

"Calmamente dirigiram-se à cave do edifício e ficaram sentados durante cerca de 15 minutos", conta Pedro Cruz. Aí, onde a tensão e o medo dominavam o ambiente, "algumas pessoas rezavam e outras mandavam mensagens à família". Um quarto de hora depois, as sirenes voltaram a tocar duas vezes e "finalmente respiraram de alívio, sorriram e regressaram às tarefas" que tinham em mãos.

À superfície prepararam comida para quem está na linha da frente, trataram das comunicações e as enfermeiras "dividiram as pessoas que chegavam - sobretudo mulheres - em grupos" de modo a poderem explicar como prestar primeiros socorros.

Um momento de "alguma tensão, mas que passou rapidamente". Lviv tem sido poupada, até agora, à artilharia russa. No entanto, "quem vive na cidade teme que, a qualquer momento, possa vir a ser atacada".

