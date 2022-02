Reportagem TSF. ﻿"Estamos prontos para defender as cidades"

Lviv, Ucrânia. Pela primeira vez em cinco dias, as sirenes não tocaram durante a noite em Lviv. A cidade adorou coberta por uma camada de neve que deixa cada rua a parecer um postal turístico. Apesar de ser segunda-feira, o movimento é semelhante ao de um domingo. Menos pessoas na rua, menos carros, lojas fechadas. Restaurantes, cafés e supermercados continuam abertos.

Ouça aqui a Reportagem TSF de Pedro Cruz em Lviv, na Ucrânia. 00:00 00:00

Numa rua estreita perto do centro, três barracas vendem uniformes militares completos, luvas, gorros, casacos do e exército e da polícia. E botas da tropa. O preço é de saldo. Os vendedores não querem ganhar dinheiro com a guerra, apenas cobram o custo de cada peça. Há um homem corpulento que domina as compras. Já tem as calças vestidas e experimenta o casaco da farda, com os pés na lama da manhã. A vendedora segura um espelho, no meio da rua. Há uma certa vaidade, brio, como dizem os militares, e mesmo que não vá combater, o homem que nunca quis dizer o nome, está aprovado. Diz, apenas, que está pronto para o combate. A farda já está completa.

No fim da mesma rua fica o quartel do exército ucraniano. Dezenas e dezenas de homens, de todas as idades, profissões e proveniências fazem fila. Vão alistar-se. A afluência tem sido de tal forma, que os militares já organizaram a de ação aos voluntários. Ainda na rua, um sargento de voz firme mas não agressiva, explica com zelo militar que devem formar diversas filas: os que já combateram noutras guerras, os que já foram militares, ou os especialistas em tecnologia. Nesta altura, os últimos são os mais requisitados.

O major Tallas, explica que "o exército não precisa de mais efetivos". "Só podemos aceitar as pessoas que conseguimos armar e equipar". Mas há outras formas de contribuir. Foi criada uma força de "defesa civil", composta por antigos militares, reservistas e civis com treino. O comandante do posto de recrutamento afirma que quem se alista não precisa de treino. "No nosso país, todos tem treino militar, não precisamos de dar nenhuma formação". Na verdade, o processo não é bem assim. Mas conta a intenção. De quem recebe os voluntários e, sobretudo, de quem se voluntaria. Os homens na fila não revelam medo. Tomaram a decisão de combater, seja como for. Estão disponíveis.

Lviv foi, até agora, poupada da guerra. Mas na cidade o ambiente é de tensão e expectativa. Até porque está é uma cidade de cultura, boémia e arte. E os habitantes são da lado ocidental do país, os que mais próximo estão da União Europeia, da Nato e do ocidente. Ou, dito de outra forma, os que estão mais longe da Rússia, do regime soviético e de Putin.

A calma do major Tallas impressiona. Fala devagar. Não diz muitas palavras mas é bastante claro nas que escolhe. Lviv tem estado a salvo. Mas estamos prontos para defender as cidades".