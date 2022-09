Reportagem TSF. Fé em Bolsonaro, "para que o Brasil não vire uma Venezuela"

Ana e Nilton fizeram uma longa viagem até Brasília para celebrar o dia da Independência do Brasil © Ricardo Oliveira Duarte/TSF

Por Ricardo Oliveira Duarte, em Brasília 06 Setembro, 2022 • 16:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na véspera do Dia da Independência do Brasil são já muitos os apoiantes do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Acreditam numa "luta do bem contra o mal" e numa vitória na primeira volta, apesar das sondagens.

Nos hotéis ou nas ruas à volta da Esplanada dos Ministérios, onde vai decorrer o desfile cívico-militar do 7 de setembro, é quase inevitável cruzarmo-nos com alguém vestido de verde e amarelo.

Ana e Nilton vivem a mais de 1.300 quilómetros de Brasília e vieram para o dia da Independência do Brasil. À TSF, Nilton assinala que a viagem é longa, mas há algo maior do que isso: "o orgulho de ser brasileiro e de torcer por um país melhor." Esta é a terceira vez que fazem esta espécie de peregrinação. Fazem-no "honrando o Presidente, que sempre fez o melhor" e acreditando na reeleição de Bolsonaro no primeiro turno".

Ouça a Reportagem TSF em Brasília. 00:00 00:00

A fé inabalável no Presidente do Brasil, que surge em segundo nas sondagens divulgadas até agora, é o combustível para a estadia de uma semana em Brasília.

Ana agradece "primeiramente, a Deus, pela oportunidade", pensando nas suas gerações. À TSF, afirma que não quer uma geração pautada por "conceitos humanos errados, ideologia de género" e "um país comunista que não apoia as religiões e que não respeita a liberdade do ser humano". "Por isso, viemos aqui com tanto fervor e tanta alegria para defender o nosso Brasil", justifica.

Quanto às críticas que são feitas a Bolsonaro, elas "são injustas", "de quem luta contra a democracia", sustenta Ana. E quanto a algum temor por alguma coisa poder correr mal, neste 7 de setembro, Nilton garante que não existe.

"Lutamos por um Brasil melhor. Porque (...) se continuasse como na era anterior, o Brasil logo logo estaria virando uma Venezuela, acabaria a produção, acabaria tudo. Ou seja, virava um país de ninguém", acrescenta Nilton.

As eleições estão reduzidas, nas palavras de Ana e Nilton, a uma luta do "bem contra o mal".