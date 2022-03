06 Março, 2022 • 16:42 Partilhar este artigo Facebook

No palco do Cine-Tetaro de Lviv, dois veteranos de guerra estão cada um diante de sua mesa. Cada mesa tem duas kalashnikov. Do outro lado, homens comuns aprendem à pressa como montar e desmontar a arma, como travá-la, como disparar. Depois, repetem o procedimento, vezes sem conta, até conseguirem faze-lo depressa, bem e com agilidade. Os instrutores não gritam não se enervam, não exigem. Dão indicações precisas e com voz calma, mesmo quando os "alunos", apesar da boa vontade, revelam pouca apetência manual para a tarefa. E repetem. E mandam repetir. Até afinar.

