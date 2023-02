Reportagem TSF na Ucrânia. Comércio reabriu em Odessa, mas é impossível trabalhar sem geradores

A TSF regressou a Odessa dez meses depois © Oleksandr Gimanov/AFP

Por Rui Polónio 15 Fevereiro, 2023 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rússia anunciou, esta quarta-feira de manhã, que rompeu as defesas ucranianas em Lugansk, um dos territórios do Donbass declarados como território russo no ano passado e garantem que a resistência ucraniana foi obrigada a recuar três quilómetros.

Lugansk é um dos territórios da linha da frente da guerra e onde acontecem, por estes dias, os sinais mais visíveis da muito falada ofensiva russa. A TSF está a cerca de 900 quilómetros para oeste, em Odessa, onde já não há ninguém que não tenha um amigo ou familiar morto ou ferido na guerra.

Regressamos a esta cidade dez meses depois. Desde abril de 2022, a dependência de geradores aumentou substancialmente entre a população. Veem-se por toda a cidade. Praticamente todas as lojas, cafés e restaurantes têm um, desde os maiores aos mais pequenos. Sem geradores é impossível trabalhar.

Ouça a reportagem 00:00 00:00

Ainda assim, há muito mais comércio a funcionar. O Café Central, por exemplo, estava de portas fechadas há um ano, tal como grande parte do centro histórico de Odessa, e hoje já atende quem por lá quiser passar.

Nos acessos também se notam diferenças. Enquanto há um ano toda a zona estava fortificada e inacessível a quem aqui não morasse, atualmente a única lembrança dessa fortificação é a Escadaria de Potemkin, que continua vedada e com um posto de controlo militar.

O monumento de Catarina, a Grande, também foi retirado. No lugar da estátua da czarina russa fundadora de Odessa está agora uma bandeira da Ucrânia.

À noite, só o centro da cidade fica iluminado e ainda há cortes de energia entre as 23h00 e as 5h00 da manhã. Um período que coincide com o recolher obrigatório.

Apesar de a vida correr com menos sobressalto, continuam a chegar a Odessa sinais de preocupação. Há muitas pessoas a fugir de Kherson devido ao regresso dos ataques. As tropas russas estão na outra margem do rio que divide a cidade. Uma distância curta que faz com que, muitas vezes, não seja possível acionar o sistema de alarme a tempo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA