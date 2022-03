Reportagem TSF na Ucrânia. Odessa voltou à rua com arte assim

Primeiro dia do segundo mês de guerra. As instruções em Odessa são claras: quem tem condições de segurança deve reabrir as portas.

A ideia é recuperar, tanto quanto possível, a normalidade. E mais do que pessoas, também a arte saiu à rua, seja a que retrata a paz ou a guerra.

No mercado de livros que a TSF visitou há desenhos, gravuras, esculturas e pinturas. De e para todos. É uma tela gigante e comunitária que serve para celebrar, também, as pequenas vitórias.

Um dos artistas que falou com a TSF pintou um contador numa tela. Nesse contador lê-se "1387". O último algarismo, um nove, já desaparece para dar seguinte ao próximo. Vai formar-se, assim, o número 13880.

E o que conta o contador? Conta soldados russos mortos. Agressivo? Sim, mas o autor não quer contar dias, horas, nem semanas. Quer contar soldados russos mortos.

É a ordem de grandeza que, segundo o próprio, mede a aproximação da Ucrânia à vitória final.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA

LEIA AQUI TODAS AS REPORTAGENS DA TSF NA UCRÂNIA