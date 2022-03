Reportagem TSF: O caleidoscópio de sons da estação de Lviv

O enviado especial da TSF à Ucrânia regista a agitação na estação de comboios da cidade que ainda escapa aos bombardeamentos russos.

Há um burburinho, na estação de comboios de Lviv. "Uma mistura de sons: música, anúncios, pregões, rodas de malas que raspam no chão e muitas vozes de quem foge", descreve o enviado especial da TSF à Ucrânia, Pedro Cruz.

No meio da multidão, uma mulher segura um cartaz com uma mensagem de boas-vindas e a bandeira de Espanha desenhada. "Estou à espera da minha professora de espanhol. Ela vive em Karkhiv, mas agora já não é possível viver lá, por isso, ela vem para cá", conta Kateryna. Tem as mãos roxas de frio. Não sabe quando vai chegar o comboio, mas mantém o cartaz bem alto. Vai acolher a professora em casa.

Ao lado, numa bancada improvisada, Sergei e os amigos distribuem comida e água a mulheres e crianças, a grande maioria dos que chegam ou partem de comboio.

"Falámos com os nossos amigos, que falaram com os amigos deles. Pedimos apenas que cada um desse qualquer coisa. Não temos só comida, temos também água, pratos, e talheres de plástico, guardanapos, fraldas,... tudo o que conseguimos! Tudo o que nos trouxeram estamos a distribuir pelas pessoas", explica Sergei ao repórter da TSF.

Mesmo em frente às portas da estação, Olga e Alex desmontam um piano portátil. O concerto ao vivo terminou. Estiveram toda a manhã a tocar.

"Decidimos, os meus amigos e eu, vir dar apoio a todos os ucranianos que estão aqui. Toco para todos os que aqui estão. Para os habitantes de Lviv e para quem nos visita. Toco para toda a gente", diz Olga.

Nunca como hoje os ucranianos estiveram tão unidos, constata o enviado da TSF à Ucrânia. "A nação, que já pertenceu a diversos países e a diferentes impérios, ao longo dos tempos, é agora uma só."

