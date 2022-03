Por Pedro Cruz, enviado especial TSF à Ucrãnia 01 Mar, 2022 • 07:57

As portas do teatro Lesya Kurbasa, no centro de Lviv, continuam abertas. A diretora da companhia, Natália Ribka Parkhomenko, decidiu transformar o palco e a plateia num centro para acolher deslocados. São ucranianos que fugiram das aldeias e procuram refúgio na cidade de Lviv.

Quando esta nova "peça" foi anunciada, a fila não era para comprar bilhetes mas para deixar roupa e comida para os novos ocupantes do palco. Os 17 elementos da companhia tragam agora dos que chegaram sem aviso.

