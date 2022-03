Reportagem TSF. Odessa é "uma cidade silenciosa, triste e à espera" do pior

Minas na praia de Odessa © EPA

Pedro Cruz, o enviado especial da TSF à Ucrânia, chegou a Odessa, uma cidade costeira no sul da Ucrânia e um ponto estratégico da Rússia para bloquear o acesso da Ucrânia ao Mar Negro.

Odessa é, segundo o repórter, "uma cidade praticamente deserta, há muito poucas pessoas na rua e muito poucos carros a circular", e, comparando com as cidades onde já esteve desde a chegada a solo ucraniano, diz que faz "lembrar Kiev e é exatamente o oposto de Lviv".

Na cidade situada no sul da Ucrânia, "não há praticamente restaurantes a funcionar, nem cafés", apenas continuam abertos "alguns quiosques de café, mas restaurantes e hotéis estão praticamente todos fechados".

Pedro Cruz relatou, no programa Conselho de Guerra, da TSF, que, se se quiserem alimentar, "as pessoas têm de se abastecer nos supermercados e cozinhar em casa".

No caso das lojas, "as pouquíssimas que estão abertas", fecham às 17h00 e o recolher obrigatório é às 23h, duas horas mais cedo do que na capital Kiev e Lviv.

Em Odessa, segundo as primeiras impressões de Pedro Cruz, vê-se "uma cidade à espera do pior". "Há muitos vidros tapados com madeira e chapas" e "há minas espalhadas pelo areal", enumera, devido ao "receio de que as forças russas possam desembarcar na cidade".

O enviado especial da TSF à Ucrânia descreve a localidade como "silenciosa, triste e à espera de que alguma coisa possa acontecer".

Pedro Cruz especifica que a cidade tem "uma mistura de judeus, ucranianos e russos, portanto, é uma cidade muito mais russófona que, por exemplo, Lviv, que é uma cidade muito mais ocidental".

Odessa "não é uma cidade com muita gente, parece domingo de manhã cedo, em Lisboa, quando há pouquíssima gente", conclui.

