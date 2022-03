Reportagem TSF. Odessa, "um símbolo da resistência ucraniana"

© EPA

Por TSF 23 Março, 2022 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira, Odessa amanheceu praticamente vazia, muito embora a população que permanece na cidade continue a sair mais à rua durante a manhã do que no resto do dia. Depois das ameaças constantes, as sirenes não tocaram pela "primeira vez em muitas noites" e a população pôde descansar sem "o som opressivo e inquietante" dos avisos de um possível ataque.

Os cafés e as lojas cheias de "souvenirs, telefones, discos e livros" vão dando vida ao centro de Odessa. Principalmente homens, devido à lei marcial que vigora na Ucrânia, "desfrutam do sol e da primavera", que chegou no domingo.

Ouça o direto de Pedro Cruz no centro de Odessa, durante o programa Conselho de Guerra 00:00 00:00

No dia em que Portugal passa a viver em mais dias de democracia do que de ditadura, Pedro Cruz mencionou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa à TSF, onde o Presidente da República definiu Democracia como "respirar", onde "só se sente quão importante é quando se perde". Agora, na Ucrânia, tenta-se construir um país livre e soberano.

Apesar de o país ter sido considerado formalmente independente após a perestroika, em 1991, a Ucrânia começou esse projeto "muito parecido com o 25 de abril", de forma oficiosa, a partir de 2014, na Praça Maidan, em Kiev, e em todo o país, numa luta para depor o presidente eleito, Viktor Yanukovych, que estava às ordens da Rússia.

Ouça a reportagem de Pedro Cruz em Odessa, na Ucrânia 00:00 00:00

Depois desse golpe de estado, o Kremlin invadiu a Crimeia e reclamou os territórios do Donbass. Por isso, como refere Pedro Cruz "a Democracia plena nunca foi conseguida" na Ucrânia e há oito anos que o conflito continua a causar mortes.

Odessa, onde se encontra o repórter, é um dos símbolos da resistência ucraniana. Agora, a cidade portuária banhada pelo Mar Negro tem "vasos de guerra" russos, que "não são vistos a olho nu, mas são visíveis com ajuda de telescópios ou binóculos de longo alcance".

A população tem medo "porque sabe que o inimigo está ali", relata Pedro Cruz.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA

TODAS AS REPORTAGENS TSF NA UCRÂNIA