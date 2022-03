Por TSF 12 Março, 2022 • 10:33 Partilhar este artigo Facebook

Caiu na capital da Ucrânia o primeiro objeto de artilharia. O enviado especial da TSF a Kiev explica que este ataque é "simbólico" e representa "um aviso" de que a federação russa pode chegar ao centro da cidade "nas próximas horas".

Por volta das 07h00, "um rocket destruiu parte do telhado de uma habitação no centro de Kiev", descreve Pedro Cruz, adiantando que não há registo de feridos, nem mortos, dado que o edifício estava vazio.

À volta de Kiev, travam-se "duros combates" e parte da capital ucraniana já está "cercada pelas forças russas".

O enviado especial da TSF a Kiev, Pedro Cruz, sublinha que o ataque que ocorreu esta manhã "é um aviso" de que as tropas russas podem chegar ao centro da capital "a qualquer altura".

De acordo com o mais recente relatório sobre a situação no terreno, elaborado pelo Ministério da Defesa britânico, o exército russo está a uma distância de apenas 25km do centro da capital ucraniana, Kiev, onde, durante a manhã deste sábado, as sirenes ainda não pararam de tocar.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 549 mortos e mais de 950 feridos entre a população civil e provocou a fuga de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

