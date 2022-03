Reportagem TSF. Uma dupla vitória para ajudar Odessa a combater o medo

© Sedat Suna/EPA

Daqui Odessa, navio ao fundo. É uma de duas vitórias conseguidas na "batalha naval" que a cidade trava, por estes dias, com os russos.

Os relógios locais marcavam 6h30 quando as sirenes tocaram. Dois drones russos que teriam a cidade como alvo eram abatidos pela artilharia ucraniana.

Mas o maior triunfo seria outro. Ao que tudo indica, um vaso de guerra russo, estacionado no Mar Negro com 500 homens a bordo, foi destruído. Uma das fontes de perigo que a cidade vê ao longe, na linha do horizonte, foi ao fundo. Outras informações, não confirmadas, dão conta de que terão sido destruídos mais dois navios.

Odessa tem sido poupada, mas está tensa por ser um alvo fácil através do mar, ar e terra. Os vasos de guerra, embora mal se vejam da cidade, continuam a ser focos de perigo flutuantes. Pelo ar, também é um alvo fácil porque o espaço aéreo sobre o Mar Negro não é controlado. E por terra, desde a anexação da Crimeia, em 2014, há uma linha de fogo reta que pode ser explorada pelos mísseis russos.

Mas apesar do mais do que justificado medo, a cidade está praticamente intacta, há pouca destruição e não se contam baixas... Sendo que tudo pode mudar a partir do momento em que Moscovo decida que Odessa, nesta altura dirigida por um governo civil e outro militar, é um alvo estratégico.

Como medida de defesa, o centro histórico está fechado com sacos de areia e checkpoints: só se entra com autorização e acompanhamento militar ou sendo morador. Os principais monumentos também estão inacessíveis e até a Escadaria de Potemkin, outrora ponto de entrada de turistas que chegavam de barco, estão agora encerradas.

A tensão é permanente. Odessa continua a poder ficar debaixo de fogo a qualquer momento. Mas, como em quase tudo, a cabeça - e a motivação - é que manda. Haverá poucas coisas melhores para os habitantes da cidade do que celebrar uma dupla vitória.

