Pedro Cruz, enviado especial da TSF à Ucrânia, conta que os ucranianos estão com "pouca expectativa sobre a reunião entre as delegações da Rússia e da Ucrânia na Bielorrússia", porque "acham que esta reunião não vai servir para grande coisa".

Esta noite "não tocaram as sirenes" em Lviv, "ao contrário do que aconteceu na noite anterior, de sábado para domingo, em que tocaram por cinco vezes", começa por contar Pedro Cruz, o enviado especial da TSF à Ucrânia.

Na cidade, com cerca de um milhão de habitantes, perto da fronteira com a Polónia, "apesar de não ter acontecido nada" durante esta madrugada, as sirenes do dia anterior "foram cinco alertas" que deixaram "despertos os habitantes".

Esta segunda-feira, Lviv amanheceu "com um manto de neve", como um "postal", descreve Pedro Cruz, explicando esta é "uma das mais importantes cidades da Ucrânia", conhecida pela sua tradição cultural, artística e também boémia.

Ruas de Lviv, cidade ucraniana perto da fronteira com a Polónia © TSF

Na região, que como ressalva o enviado especial da TSF ainda não foi atacada, "existe algum receio" entre os habitantes, mas a vida segue com alguma normalidade. Esta segunda-feira "parece domingo, no sentido em que a cidade está a meio gás", muitas mulheres e crianças "já saíram" do país e há mais homens nas ruas, mas a vida segue normal, os restaurantes, os hotéis, os cafés e os serviços mantêm-se abertos e as pessoas andam na rua".

Entre os habitantes de Lviv há "pouca expectativa sobre a reunião que está a acontecer entre as delegações da Rússia e da Ucrânia na Bielorrússia". "Os ucranianos acreditam que a Rússia não quer negociar", apesar de ainda admitirem "que se possa tentar chegar a algum acordo", mas sempre "sem grandes expectativas na posição russa, porque acham que esta reunião não vai servir para grande coisa".

