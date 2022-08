Reportagem TSF. Visita de Marcelo Rebelo de Sousa gera críticas entre apoiantes da oposição

Em Angola, alguns dos cidadãos concordam que Marcelo Rebelo de Sousa é "uma pessoa querida" para os angolanos, mas, na oposição, as críticas sobem de tom. No passado mês de novembro, o Presidente da República visitou a capital do país, Luanda, e algumas das suas ações ficaram marcadas, como um mergulho na ilha local.

Ainda assim, Malaquias, engenheiro formado na Argélia e apoiante da UNITA, é contra a visita do chefe de estado português para o funeral de José Eduardo dos Santos. "Pare de se meter na vida dos angolanos. Estamos a sofrer, estamos a comer do lixo, estou desempregado e a minha família não come", desabafa.

À TSF, o angolano diz confiar no partido da oposição porque "espera mudança" e quer ajuda da comunidade internacional, mas não aceita a vinda de Marcelo Rebelo de Sousa porque pode "criar confusões".

Por outro lado, Eugénio, também ele engenheiro, mas formado em Cuba, é a favor da visita do Presidente da República portuguesa a Angola. "Para além de ser um gesto de alguém que reconhece a amizade que tem com o outro, demonstra que é um estadista que conhece a dimensão de um outro estadista", considera.

"Eles partilharam momentos muito importantes, têm aspetos muito intrínsecos nas suas relações, que já vêm da história dos dois povos. Por isso, eu acho que é um gesto muito nobre e transmite uma mensagem que, além de tudo, têm de prevalecer as relações humanas", conclui Eugénio.

