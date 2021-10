Representantes locais e regionais querem modernizar a democracia na Europa

© Kenzo Tribouillard/AFP

Os líderes locais e regionais reafirmaram, perante a vice presidente da Comissão Europeia, Dubravka Šuica, a sua disponibilidade para desenvolver uma rede de conselheiros regionais e locais da União Europeia (UE) para reforçar o envolvimento dos cidadãos, através de mais de um milhão de líderes locais e regionais em toda a Europa.

A vice-presidente da Comissão Europeia para a Democracia e Demografia ouviu os membros do Comité das Regiões Europeu (CR) elogiar o papel que a Comissão está a desempenhar para assegurar que a voz das regiões, cidades e aldeias seja representada de forma adequada na Conferência e reiteraram o apelo para que o debate sobre o futuro da Europa chegue aos cidadãos através dos órgãos de poder local e regional, respondendo às suas reivindicações.

Apostolos Tzitsikostas, presidente do Comité das Regiões Europeu e Governador da Região Grega da Macedónia Central, disse em jeito de promessa em nome coletivo: "Todos os delegados regionais e locais trabalharão arduamente para o sucesso da Conferência para aproximar a Europa do seu povo".

Vasco Alves Cordeiro (PT/PSE), primeiro vice-presidente do Comité das Regiões Europeu (CoR), antigo presidente do Governo e agora deputado no parlamento regional dos Açores, afirmou que "a questão do diálogo com os cidadãos não pode ser apenas um exercício que termina com Conferência sobre o Futuro da Europa". Para o próximo presidente do CoR, "este diálogo traz um exercício esclarecido e informado da cidadania e deve continuar após a Conferência".

O ex-presidente do Comité, Karl-Heinz Lambertz, apresentou a ideia de um diálogo estruturado permanente com os cidadãos, juntamente com o papel do Comité das Regiões e também a possibilidade de alterações ao tratado. Estas serão questões que terão de ser respondidas no dia do final da Conferência sobre o Futuro da Europa, algures na primavera de 2022.