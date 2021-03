Repressão e resistência em Myanmar

© Reprodução parcial da capa da revista Guardian Weekly

Myanmar, Birmânia, na capa do Guardian Weekly... A repressão e a resistência... pode uma nova geração contra-atacar em Myanmar? A pergunta está na capa desta edição semanal que trata também a revolução de Sacha Caron Cohen, uma vida nos bares gay, o caso Jamal Khashoggi... MBS safa-se novamente, MBS é o príncipe herdeiro saudita e homem todo-poderoso do reino do petróleo Mohammed Bin Salman... fala-se também no paradoxo de África: o que é que fez a Covid bater diferente? Etnicidade e baixa esperança média de vida estão entre as teorias apontadas para o continente ter escapado ao pior da pandemia... pelo menos até agora.

No jornal americano USA Today, "o ódio mascarado de fé".... Os nacionalistas brancos estão mais uma vez a sequestrar os símbolos do cristianismo.

No Libération, em França, o assunto da capa anda lá perto. "Q-anon: os furiosos do complot"... um homem armado e uma mulher com a bandeira americana como se estivesse a arder - a bandeira - ilustram a notícia afirma que alavancado pelo mandato Trump, o movimento conspiracionista, que se mobiliza de novo este quatro de março, marcou profundamente a sociedade americana até ao assalto ao Capitólio. E continua a espalhar as suas teses.

No Fígaro, a manchete indica que, "sob pressão o executivo vai acelerar a vacinação"... graças a novas medidas, o governo espera aumentar o número das primeiras tomas e melhorar o acesso dos mais velhos à vacina... mas no canto superior direito, já se escreve que o opositor russo Alexei Navalny foi atirado para o inferno da chamada "colónia correcional número 2"... E no El País, está também na primeira página que Biden se alinha com a União Europeia para sancionar a Rússia por Navalny. Washington e Bruxelas aprovam de forma coordenada as represálias contra Moscovo. Na manchete do maior diário espanhol, "uma maioria das autonomias aprova o confinamento durante a semana santa: o Ministério da Saúde procura uma medida consensual para evitar as viagens em toda a Espanha"...

É também manchete no Vanguardia... "as comunidades blindam para evitar o êxodo da Semana Santa"... as regiões temem o efeito centrifugador de Madrid... o perímetro da capital espanhola permanece aberto.

No Voz da Galiza, a Xunta, o governo regional de Albert Feijoo, "abre a bolsa de trabalho a 40 mil contratos temporários"... o prazo para as candidaturas termina a 30 de abril.

No Macau Daily Times, "os testes levantados para os casinos"... no Tribuna de Macau, uma proposta para uma reflexão global sobre o jogo... a revisão da lei do jogo está em debate e alerta-se para a cautela que é preciso ter em algo que pode influenciar o desenvolvimento do território nos próximos dez anos.