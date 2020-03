República Checa apreende por engano ajuda humanitária chinesa com destino a Itália

© AFP

As autoridades checas apreenderam 680 mil máscaras e aparelhos respiratórios num armazém de uma empresa privada de Lovosice, norte de Praga.

Esta teria sido uma operação de grande grande sucesso contra o tráfico destes materiais, se algumas das caixas apreendidas, na passada terça-feira, não contivessem ajuda humanitária chinesa com destino à Cruz Vermelha italiana.

O caso foi denunciado por um investigador académico checo, Lukas Lev Cervinka, e confirmado pela Embaixada italiana em Praga.

Segundo Lukas Cervinka, as autoridades locais apreenderam arbitrariamente uma carga de 110 mil máscaras e milhares de aparelhos respiratórios que eram de uma remessa de ajuda humanitária da China com destino a Itália.

Inicialmente as autoridades checas desmentiram a versão de Cervinka e diziam que se tratava de material roubado a empresas checas com destino a máfias que os pretendiam vender a preços especulativos, notícia que foi amplamente divulgada pela imprensa checa.

No entanto, fotos tiradas a bordo de camiões da polícia e divulgadas por Lukas Cervinka mostravam caixas com bandeiras chinesas e italianas e com mensagens de incentivo escritas em italiano, inglês e mandarim além de autocolantes da Cruz Vermelha.

Três dias depois no Twitter, o ministro checo do Interior, Jan Hamacek, admitiu que "uma pequena parte do material apreendido" era afinal ajuda humanitária destinada aos italianos procedente da China acrescentando que em termos gerais Itália não sairia prejudicada.

República Checa vai enviar material para Itália

A embaixada italiana em Praga esclareceu, em comunicado citado pela imprensa italiana, que a empresa responsável pelo transporte, em conjunto com as autoridades chinesas e italianas, já tinha decidido fazer chegar a Itália uma remessa equivalente de material médico.

No entanto, tal não vai ser necessário depois da República Checa se ter comprometido a enviar de imediato 110 mil mascaras para a Itália acompanhadas de uma carta do ministro dos Negócios Estrangeiros checos ao homólogo italiano, acrescentando, segundo o mesmo comunicado, que dado o estado de emergência a investigação ao ocorrido fica para mais tarde.

Esta segunda-feira, o ministro checo dos Negócios Estrangeiros, Tomas Petricek, declarou: "Acabamos de enviar 110 mil máscaras para Itália por uma camioneta em direção a Roma e ainda 43 turistas italianos que não puderam entrar no nosso país".

"A República Checa decerto que não roubou nada", insistiu Petricek, acrescentando que Praga enviou a Roma 10 mil máscaras suplementares do "mesmo tipo".

No conjunto da Europa regista-se uma escassez generalizada de equipamentos médicos de proteção, incluindo as máscaras necessárias ao pessoal médico para reduzir o risco de infeção pelo novo coronavírus.

Este não é o primeiro caso de material sanitário dirigido a Itália com percalços no trajeto.

Além de polémicas com a Turquia e Alemanha, no domingo, o diretor de saúde da região italiana de Lazio acusou a Polónia de ter abusivamente confiscado 23 mil máscaras adquiridas pelas autoridades de saúde da região. O caso acabou por ser resolvido pela diplomacia italiana, mas as máscaras ainda não chegaram a Roma, disse ao jornal La Stampa, Alessio D'Amato.

A República Checa registou, até ao momento, 1165 casos da Covid-19, com uma vítima mortal confirmada.