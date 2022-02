República Dominicana levanta todas as restrições

A República Dominicana acumulou 570.636 casos e 4.351 mortos por Covid-19 © AFP

Todas as restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 na República Dominicana foram suspensas na quarta-feira, anunciou o Presidente, Luis Abinader, numa declaração pública.

"A partir de hoje [quarta-feira], todas as medidas restritivas impostas devido à Covid-19 são suspensas", disse o chefe de Estado.

"Medidas como a utilização de máscaras, a necessidade de apresentar o certificado de vacinação para aceder a todos os locais ou restrições em espaços públicos são agora da responsabilidade individual de cada um de nós", acrescentou.

O uso de máscara foi decretado obrigatório em locais públicos em abril de 2020, um mês após a declaração do estado de emergência no país.

Em outubro de 2021, o estado de emergência foi levantado pelo executivo, que, no entanto, exigiu que todas as pessoas com mais de 12 anos de idade apresentassem um certificado de vacinação de duas doses para acederem a locais públicos e privados fechados.

O país das Caraíbas, de 10,5 milhões de pessoas, administrou 15,1 milhões de doses de vacinas Sinovac, AstraZeneca e Pfizer. Perto de 55,7% da população recebeu duas doses, e 20,7% três doses, de acordo com os números oficiais.

A República Dominicana acumulou 570.636 casos e 4.351 mortos por Covid-19.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.836.026 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

