Republicanos contestam contagem de votos eleitorais do Arizona

Os republicanos no Congresso dos EUA opuseram-se à contagem dos votos do Colégio Eleitoral do Arizona, forçando a uma votação sobre a vitória do candidato democrata Joe Biden.

No arranque da sessão conjunta da Câmara de Representantes e do Senado para ratificação dos votos do Colégio Eleitoral, os republicanos opuseram-se à contagem dos votos do Arizona, ameaçando contestar resultados em outros estados e perturbando a validação da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 03 de novembro.

A objeção foi feita pelo representante Paul Gosar e foi assinada pelo senador do Texas Ted Cruz, ambos republicanos, obrigando as duas câmaras a resolver este desafio, através de uma votação, missão para a qual dispõem de duas horas.

Com a maioria democrata na Câmara de Representantes e com vários senadores republicanos a reconhecer a vitória de Biden, a votação deverá rejeitar a oposição do grupo de republicanos.

Biden venceu no estado do Arizona por mais de 10.000 votos.

Ao todo, oito processos judiciais que questionaram a vitória de Biden no Arizona fracassaram, em parte por falta de provas.

O Supremo Tribunal do estado confirmou hoje a rejeição de uma contestação eleitoral, alegando que os queixosos não tinham legitimidade para a ação.

A secretária de Estado do Arizona, Katie Hobbs, uma democrata, disse que não houve irregularidades com a votação no seu estado.

Se as contestações às contagens se repetirem noutros estados, como é esperado, a ratificação dos resultados das eleições presidenciais pode durar por várias dezenas de horas no Congresso.