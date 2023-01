Republicanos dos EUA falham eleição de líder da Câmara de Representantes

Kevin McCarthy © Michael ReynoldsYEPA

Por Lusa 03 Janeiro, 2023 • 19:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Republicano Kevin McCarthy falhou a eleição na primeira volta da votação para presidente da Câmara de Representantes do Congresso dos EUA, obtendo ainda menos votos que o candidato da minoria Democrata.

McCarthy tentou ganhar o apoio de colegas Republicanos da fação mais conservadora, que se recusavam a dar os seus votos, mas nunca foi claro de que forma poderia evitar tornar-se o primeiro candidato a líder do partido maioritário da câmara nos últimos 100 anos a não conseguir ganhar a votação.

McCarthy teve apenas 203 votos, bem atrás dos 218 votos necessários para ser o líder da maioria na Câmara de Representantes e até menos que os 212 que os do Democrata Hakim Jeffries, deixando o seu partido numa crise política.

O congressista Andy Biggs, um Republicano do Arizona e ex-líder do Freedom Caucus (um grupo ultraconservador), foi indicado por um colega para a corrida eleitoral, fazendo com que mais de uma dúzia de Republicanos se opusessem a McCarthy.

O clima ficou tenso entre os Republicanos, enquanto os Democratas se uniram à volta de Hakeem Jeffries, de Nova Iorque, que foi o primeiro congressista negro a liderar a bancada de um partido.

Um grupo de congressistas ultraconservadores, liderado pelo Freedom Caucus e alinhado com a agenda política do ex-Presidente Donald Trump, não se conforma com os resultados da votação em curso, atribuindo a derrota pessoalmente a McCarthy e ao núcleo moderado do partido.

"Se queremos drenar o pântano, não podemos colocar no controlo o maior dos jacarés", disse o Republicano Matt Gaetz, da Florida, um dos dirigentes do Freedom Caucus, referindo-se à inabilidade do núcleo moderado do partido.

Eram necessários 218 votos dos 435 da Câmara de Representantes para liderar a câmara baixa.

Com apenas 222 lugares, o Partido Republicano podia dar-se ao luxo de perder um punhado de votos e ainda assim conseguir eleger Kevin McCarthy logo na primeira volta.

Contudo, a oposição dos ultraconservadores próximos de Trump estragou os planos aos Republicanos, que terão de se sujeitar a novas votações, de desfecho imprevisível.