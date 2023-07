Reserva Federal sobe taxas de juro em 25 pontos base, depois de pausa de junho

A próxima reunião de política monetária da Fed realiza-se em 19 e 20 de setembro © Getty Images via AFP (arquivo)

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) retomou esta quarta-feira a subida das taxas de juro, depois de ter feito uma pausa em junho, ao aumentar as taxas em 0,25 pontos percentuais.

Desta forma, as taxas estão agora numa faixa entre 5,25% e 5,5%, superando os níveis de 2007.

Esta quarta-feira, o Comité Federal de Mercado Aberto (Federal Open Market Committee, FOMC) da Fed decidiu retomar a trajetória de aperto da sua política monetária após a pausa adotada na reunião de junho, depois de dez subidas consecutivas das taxas, alargando para onze os aumentos do preço do dinheiro realizados desde o início da sequência, em março de 2022.

"O Comité continuará a avaliar informações adicionais e as suas implicações para a política monetária. Ao determinar o grau de aperto adicional da política que pode ser apropriado para trazer a inflação de volta a 2% ao longo do tempo, o Comité levará em consideração o aperto cumulativo da política monetária, os atrasos com que a política monetária afeta a atividade económica e a inflação e o desenvolvimento de fatores económicos e financeiros", disse o banco central.

A subida de um quarto de ponto em julho, antecipada pelo mercado, deixa os investidores à espera das possíveis pistas que o presidente da Fed, Jerome Powell, poderá dar na conferência de imprensa que dará após o anúncio da decisão do Comité e perante os sinais de desinflação que os dados macroeconómicos começam a mostrar.

Este novo aumento fará subir as taxas de juro dos empréstimos contraídos pelas famílias e pelas empresas.

No entanto, a política monetária da Fed está a dar frutos, já que a inflação desceu em junho para o nível mais baixo desde março de 2021, para 3,00% em termos homólogos, de acordo com o índice IPC. Mas ainda está muito acima do objetivo de 2%.

E a inflação subjacente, ou seja, excluindo os preços dos produtos alimentares e da energia, continua a ser de 4,8% em termos homólogos. Os preços das casas, em particular, continuam a subir.

A próxima reunião de política monetária da Fed realiza-se em 19 e 20 de setembro.