Resgatadas quatro crianças que estavam retidas num teleférico no Paquistão

Seis crianças e dois adultos usavam o teleférico quando um cabo se rompeu no meio da viagem

As autoridades resgataram esta terça-feira quatro crianças que estavam retidas de num teleférico no Paquistão, anunciaram as Forças Armadas do país na rede social X (antigo Twitter).

O momento do resgate foi filmado e amplamente divulgado nas redes sociais.

4 Children have now been rescued from the Cable car at #Battagram, the rescue operation is still ongoing, this is a joint rescue operation conducted by Army aviation and Pak Air Force helicopters @OfficialDGISPR #SSG #ISPR pic.twitter.com/baSy3SlVLw - Pakistan Armed Forces News (@PakistanFauj) August 22, 2023

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, continuam retidas num teleférico a uma altitude de mais de 300 metros, numa zona montanhosa remota, no noroeste do Paquistão.

De acordo com a agência de notícias AFP, as crianças utilizavam o teleférico para atravessar um vale para chegar à escola quando um cabo se partiu.

"O teleférico está suspenso por uma única corda. Dentro do teleférico, há um mínimo de oito ocupantes, principalmente crianças em idade escolar", disse à AFP Abdul Basit Khan, um alto funcionário da agência de resgate da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Seis crianças e dois adultos usavam o teleférico quando um cabo se rompeu no meio da viagem, numa parte remota e montanhosa do noroeste da província de Khyber Pakhtunkhwa.

Vários helicópteros militares realizaram missões de reconhecimento no início do dia, tendo sido entregue comida, água e medicamentos aos retidos, disse à AFP Tanveer Ur Rehman, funcionário do governo local.

Tanveer Ur Rehman explica, ainda, que o helicóptero não se pode aproximar muito do teleférico, porque ao descer, a pressão do ar pode quebrar a única corrente que o suporta.

Multidões ansiosas reuniram-se em ambos os lados da ravina. "Cada vez que o helicóptero baixava o socorrista para mais perto do teleférico, o vento do helicóptero agitava e desequilibrava o teleférico, fazendo as crianças gritarem de medo", disse Ghulamullah, presidente da área do vale Allai, ao Geo News.

Notícia atualizada às 15h48.