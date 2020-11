Resgatados 63 migrantes ao largo da ilha de Gran Canaria

© Ángel Medina G./EPA

Um total de 63 migrantes de origem subsaariana e magrebina foram resgatados pelas autoridades espanholas de salvamento marítimo ao largo da ilha de Gran Canaria, no arquipélago espanhol das Canárias, divulgaram as autoridades locais.

Os resgates ocorreram nas últimas horas, segundo as mesmas fontes, que precisaram que o primeiro grupo, composto por 24 pessoas de origem magrebina, foi resgatado ao início da manhã quando um helicóptero das equipas de salvamento marítimo avistou uma embarcação à deriva.

Horas depois, uma outra embarcação, que tinha a bordo 39 pessoas de origem subsaariana (38 homens e um menor), foi resgatada quando navegava perto da zona sul da ilha de Gran Canaria.

Este grupo foi levado depois para o porto de Arguineguín (Gran Canaria), onde foi erguido no cais um centro de acolhimento, com a instalação de tendas cedidas pela Cruz Vermelha, com uma capacidade para 400 pessoas.

Perante o aumento do fluxo migratório verificado nos últimos meses, este centro tem estado sob forte pressão e o Governo central espanhol ergueu este mês um segundo campo de acolhimento de migrantes, em terrenos cedidos pelo Ministério da Defesa, na ilha de Gran Canaria.

Na quinta-feira, mais de 386 migrantes, incluindo dois bebés, chegaram à ilha espanhola a bordo de 12 embarcações.

Todas estas pessoas foram encaminhadas para o cais de Arguineguín, que albergava hoje de manhã um total de 763 pessoas, segundo as autoridades regionais.

As Ilhas Canárias são um arquipélago espanhol localizado a cerca de 100 quilómetros das costas de Marrocos e do Saara Ocidental que tem testemunhado nos últimos meses um aumento significativo dos fluxos de imigração irregular a partir de África.

A rota da África Ocidental em direção às Canárias é conhecida por ser extremamente perigosa.

Desde o início de 2020, foram registadas mais de 18.300 chegadas de migrantes irregulares às Canárias, metade delas só no último mês.