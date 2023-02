"Resistindo e lutando." O vídeo de Zelensky no primeiro aniversário da guerra

Presidente ucraniano divulgou imagens nas redes sociais que marcam o ano de guerra.

Por TSF 24 Fev, 2023 • 06:47

Presidente ucraniano divulgou imagens nas redes sociais que marcam o ano de guerra.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, usou as redes sociais para divulgar um vídeo que marca o primeiro aniversário desde a invasão russa do país.

"A 24 de fevereiro, milhões de nós fizemos uma escolha. Não uma bandeira branca, mas a azul e amarela. Não fugindo, mas enfrentando. Resistindo e lutando. Foi um ano de dor, tristeza, fé e união. E este ano, permanecemos invencíveis", escreveu Zelensku, acrescentando "que que 2023 será o ano da nossa vitória!".

Há um ano, os tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana através da Bielorrússia, Donbass e Crimeia. Um ano depois, contabilizam-se as milhares de vítimas, tanto do lado ucraniano, como também do lado russo.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA GUERRA NA UCRÂNIA