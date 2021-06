Respira-se... tão bem quanto possível

© Reprodução parcial da capa do jornal Libération

No Global Times, jornal chinês em língua inglesa, o título na manchete que acompanha o "passou bem" entre os dois presidentes é... "Putin e Biden apertam as mãos no meio de baixa expectativa"... Após a longa reunião, cada um fez, em separado, declarações à imprensa.

O La Vanguardia diz que Biden e Putin afastam o fantasma de uma nova guerra fria...

No El País, o título da legenda na fotografia do cumprimento é "Putin e Biden seguem muito distantes depois do primeiro encontro"...

No mesmo El País, Bru­xe­las re­cla­ma con­sen­so pa­ra apli­car o plano es­pa­nhol... A Comissão Europeia aprovou ontem o plano de recuperação espanhol com uma nota excelente, que abre as portas para receber até 140 mil milhões de euros em sete anos. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, pediu consenso político sobre a ajuda para superar a crise da pandemia. Von der Leyen foi a Madrid entregar o documento de aprovação a Pedro Sánchez. Este ano vão chegar 19 mil para investimentos e reformas.

O El Periódico da Catalunha traz em manchete que Espanha, este ano, só vai receber 70% dos fundos previstos...

Na Galiza, fala-se de outra percentagem por causa da fatura da eletricidade... o Voz da Galiza revela que aumentou 45% em quinze dias... perante as queixas, o governo em Madrid estuda suspender impostos para baixar a fatura.

No Frances Liberation, máscaras atiradas ao ar e um título em duas palavras "o. Respire"... Respira-se! surpresa. Enquanto derretíamos sob as nossas máscaras, na quarta-feira ao meio-dia, Jean Castex deixou cair a informação na saída do Conselho de Ministros: esses pedaços de papel ou tecido que cobrem o nosso rosto, acabam na quinta ao ar livre. De passagem, anunciou o levantamento do recolher obrigatório a partir de domingo. Ou seja, dez dias antes do esperado.