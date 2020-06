Responsáveis da OMS recusam responder a perguntas sobre China

© Christopher Black/World Health Organization/AFP

Os mais altos responsáveis da Organização Mundial de Saúde (OMS) recusaram-se a responder diretamente a perguntas sobre um atraso da China na partilha do mapa genético do novo coronavírus com a agência, noticiado pela Associated Press.

Três perguntas durante a conferência de imprensa virtual de acompanhamento da pandemia da Covid-19 visaram o tema, depois de na terça-feira a agência de notícias norte-americana ter divulgado uma investigação em que teve acesso a documentos internos da OMS.

O diretor do programa de Emergências Sanitárias da OMS, Michael Ryan, releu uma declaração que a agência tinha enviado à AP quando instada a comentar os factos da investigação.

"A nossa liderança e pessoal têm trabalhado noite e dia cumprindo as regras e regulamentos da OMS para partilhar informação com os países-membros de forma igualitária e dialogar honestamente com os governos a todos os níveis", declarou, Mike Ryan.

A AP revelou que, em janeiro, enquanto a OMS elogiava publicamente a China e a sua "resposta rápida" ao surto do novo coronavírus, os especialistas da agência das Nações Unidas para a saúde queixavam-se em privado da falta de informação partilhada por Pequim.

O controlo rígido exercido pelas autoridades chinesas sobre a informação e a concorrência no sistema de saúde público chinês foram os principais responsáveis pelo atraso, segundo a investigação da AP.

As autoridades de saúde só divulgaram o genoma depois de três laboratórios estatais o terem descodificado e após um desses laboratórios o ter publicado num portal de virologia, em 11 de janeiro.

A China demorou pelo menos mais duas semanas a fornecer à OMS os detalhes necessários, de acordo com gravações de várias reuniões internas, realizadas pela agência de saúde da ONU em janeiro passado, numa altura em que o surto podia ter sido drasticamente reduzido.

A agência tentou retratar a China da melhor forma possível, provavelmente numa tentativa de convencer o país a fornecer mais detalhes sobre o surto.

As autoridades da OMS preocuparam-se em pressionar a China por mais informações sem ofenderem as autoridades ou prejudicarem os cientistas chineses.

Michael Ryan, chefe de emergências da OMS, disse que a melhor forma de "proteger a China" seria através de uma análise independente, porque, caso contrário, a propagação do vírus entre as pessoas seria posta em questão e "outros países tomariam decisões em conformidade".

Instado a confirmar as afirmações que lhe são atribuídas no trabalho da AP, nem Ryan nem o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, deram mais nenhuma resposta a perguntas, tal como a outra questão sobre que efeito as revelações poderiam ter no relacionamento entre a China e a OMS.

A preocupação da agência levou a uma viagem incomum a Pequim pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, e pelos principais cientistas.

No final da viagem de Tedros, a OMS convocou outra reunião, declarando finalmente uma emergência global em 30 de janeiro. Tedros agradeceu profundamente à China, sem mencionar qualquer frustração anterior da OMS.

"O perigo é que, apesar das nossas boas intenções (...) haverá muitos dedos apontados à OMS se algo acontecer", admitiu Ryan numa das reuniões internas.