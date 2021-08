Restaurante de fast food da antiguidade vai abrir ao público em Pompeia

O antigo restaurante © Pompeii archaeological park

Um antigo restaurante de fast food, que foi descoberto em Pompeia há dois anos, vai abrir ao público esta semana, avança o The Guardian. A relíquia, que foi preservada pelas cinzas da erupção do vulcão Vesúvio, a 79 d.C., foi encontrada num local com 21,8 hectares, a norte do parque arqueológico da antiga cidade do império romano, perto da Baía de Nápoles, no sul de Itália.

Os arqueólogos também descobriram um piso feito de mármore policromado, bem como restos de ossos de pato, porco, cabra, peixe e caracóis em vasos de barro, levando os investigadores a acreditar que um dos pratos da ementa era muito semelhante a paella.

Nesta altura, este tipo de restaurante era usado principalmente pelos mais pobres da antiga Pompeia, que raramente tinham uma cozinha em casa. Os menus típicos da altura incluíam pão com peixe salgado, queijo assado, lentilhas e vinho picante.

Nos últimos anos, na mesma zona, foram encontrados também os restos mortais, perfeitamente preservados, de dois homens que se acredita terem morrido enquanto fugiam da erupção do Vesúvio. Em agosto de 2019, os arqueólogos descobriram aquilo a que apelidaram de "tesouro de feiticeiro", com relíquias que incluem cristais, botões feitos de ossos, contas de vidro e espelhos.