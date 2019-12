Resultado previsto do SNP faz antecipar combate sobre independência

© Russell Cheyne/Reuters

O Partido Nacionalista Escocês (SNP na sigla em inglês) terá obtido nas eleições de quinta-feira uma esmagadora maioria dos assentos na região, pelo que os analistas preveem um combate por um segundo referendo sobre a independência.

As projeções sobre os resultados das eleições legislativas britânicas anunciadas na quinta-feira apontam que o SNP obtenha 55 dos 59 assentos que a Escócia elege no Parlamento britânico. A campanha do SNP foi centrada na exigência de um segundo referendo sobre a independência da região, depois de, em 2014, o primeiro referendo ter resultado na rejeição da independência por 52%.

Num evento sobre a noite eleitoral organizado pela London School os Economics em Londres, o professor de ciência política da LSE Simon Hix considerou que o partido nacionalista escocês vai interpretar o resultado das eleições "como um mandato para um segundo referendo".

"Vão dizer que o público na escócia quer um segundo referendo, o Boris Johnson vai recusar e estamos no território da Catalunha", disse o especialista, admitindo que é impossível prever como vai terminar o conflito.

Para Hix, muito vai depender das sondagens na Escócia, já que o SNP "não vai exigir um segundo referendo a menos que haja realmente um apoio claro na população". Para o professor de ciência política Patrick Dunleavy, o momento da verdade será em maio de 2021, quando se realizam as eleições para o Parlamento da Escócia.

"Se o SNP ganhar na Escócia com um resultado convincente, como estas eleições fazem antecipar, será muito difícil o Governo de Westminster ter a atitude do Governo espanhol e impedir um segundo referendo, por isso penso que vamos ter um confronto constitucional, mas não antes de 2021.