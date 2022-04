Resultados oficiais parciais confirmam Macron à frente de Le Pen com 56,10%

Emmanuel Macron © Guillaume Horcajuelo/EPA

Por Lusa 25 Abril, 2022 • 00:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os resultados oficiais parciais das eleições presidenciais deste domingo em França dão a Emmanuel Macron 56,10 por cento dos votos, contra 43,90 por cento de Marine Le Pen.

Quando estão apurados 87 por cento dos votos dos eleitores inscritos, Macron aparece como reeleito Presidente de França, de acordo com os dados oficiais do Ministério do Interior francês.

Estes resultados, parciais, estão abaixo das projeções, que davam ao centrista Emmanuel Macron entre 57,6% e 58,20% dos votos nesta segunda volta das eleições, contra 41,80% a 43% para Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita.

Macron, 44 anos, será o primeiro Presidente francês em 20 anos a ganhar um segundo mandato, desde Jacques Chirac em 2002.

Os resultados parciais indicam que a abstenção recorde atingiu os 26,97 por cento, abaixo do estimado pelo instituto de sondagens Ifop, mas ainda assim uma taxa inédita para uma segunda volta desde 1969 (31,3%).

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine Le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.