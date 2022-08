Resultados provisórios: MPLA com 52,08% dos votos em Angola, UNITA consegue 42,98%

© Paulo Novais/Lusa

O MPLA está a liderar os resultados provisórios das eleições em Angola, com 52,08%, num momento em que já foram escrutinados 86,41% dos votos a nível nacional.

A UNITA surge como segunda força, com 42,98% dos votos dos angolanos.

Seguem-se o PRS com 1,18%, o FNLA com 1,07%, o PHA com 1,02%, a CASA-CE com 0,73%, o APN com 0,48% e o P-NJANGO com 0,42%.

UNITA lidera em Luanda

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a União Nacional para a Libertação Total de Angola (UNITA) lidera com 62,93% dos votos e o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) segue em segunda posição com 33,06%, anunciou o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.