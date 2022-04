Retirada de civis da Azovstal na sexta-feira, fim da "fase de emergência" da Covid na UE e outros destaques TSF

© EPA

Por TSF 27 Abril, 2022 • 21:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No dia da chegada a Kiev, o secretário-geral das Nações Unidas admite que a grande prioridade é a retirada de civis do complexo metalúrgico Azovstal, em Mariupol. Em declarações aos jornalistas portugueses na capital ucraniana, António Guterres disse que a situação naquela cidade do leste da Ucrânia é dramática.

Questionado sobre as palavras de Guterres, por cá, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o secretário-geral da ONU terá um papel "muito difícil" na mediação do conflito.

Em Moscovo, Vladimir Putin, deixou um aviso ao Ocidente. Em caso de "ingerência estrangeira" na Ucrânia, o líder russo ameaça com "ataques relâmpagos".

No resto da atualidade, destaque para a nova fase da pandemia. A União Europeia anunciou o fim da fase de emergência da Covid-19.

Ainda sobre a pandemia, os cientistas admitem uma ligação entre casos de hepatite aguda em crianças e a Covid-19.

Nesta quarta-feira, foi também notícia o chumbo do Tribunal Constitucional das normas da lei dos metadados.

No futebol, o Benfica anunciou hoje um príncipio de acordo para a contratação do técnico Roger Schmidt. A TSF falou com o jogador que o treinador alemão mais vezes utilizou.

Ainda no futebol nacional, a Relação de Lisboa confirmou a separação entre o Belenenses e a SAD.