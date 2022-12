Retirados 1700 turistas do Vale de Petra devido às fortes chuvas na Jordânia

© Daniel Slim/AFP (arquivo)

Cerca de 1700 turistas foram retirados, esta terça-feira, do Vale de Petra, no sudoeste da Jordânia, devido às inundações provocadas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

"O governo jordaniano retirou cerca de 1700 turistas em Petra devido às fortes chuvas", disse, citado pelo jornal espanhol El Mundo, o presidente do Conselho de Comissários da Autoridade da Região de Petra, Suliman al-Faryat, garantindo que "a situação é estável e não há perigo para os turistas, embora o processo de receção dos visitantes esteja interrompido desde o meio-dia" (hora local, menos três em Portugal).

Segundo Al Faryat, "tudo o que está a acontecer agora são simples inundações devido às chuvas contínuas", mas, garante, "as autoridades sabem lidar com estas situações", porque "repetem-se há 30 anos".

O protocolo é claro: "retirar os turistas de carro para zonas fora de perigo" e "deixar de receber novos visitantes até segunda ordem". Além disso, devem ser "devolvidos os bilhetes vendidos para as visitas que não vão poder ser feitas".

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma forte corrente de água a cair em direção à entrada do templo de Petra, onde dezenas de turistas esperavam para serem retirados enquanto se protegiam da chuva.

#Jordan : Gorge known as the Siq in #Petra becomes river of mud as storms hit the ancient city & force evacuation of tourists #السيق #البتراء #البتراء pic.twitter.com/tYZ9PDHP74 - sebastian usher (@sebusher) December 26, 2022

Espera-se que com a melhoria do tempo nos próximos dias, o templo possa começar a receber visitantes. No entanto, se as chuvas e inundações continuarem, as visitas ficarão suspensas para "garantir a segurança dos turistas".

As fortes chuvas que estão a assolar a Jordânia já fizeram três feridos na província de Maan, na sequência de o autocarro onde viajavam ter sido arrastado pela força da água.