Guerra na Ucrânia. Reunião entre EUA e China em Roma marcada para segunda-feira

As autoridades americanas e chinesas vão se reunir em Roma na próxima segunda-feira, anunciou a Casa Branca, este domingo.

Além do anúncio da reunião, Washington alertou Pequim que enfrentará "consequências" se ajudar a Rússia a evitar as sanções ocidentais impostas desde a invasão da Ucrânia.

A reunião contará com a presença de Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Yang Jiechi, o principal funcionário diplomático do Partido Comunista Chinês.

Os dois líderes e as suas respetivas equipas "vão discutir os esforços em andamento para gerir a competição entre (os) dois países e o impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia na segurança regional e global", disse Emily Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Interna da Casa Branca, num comunicado.

Pequim não condenou diretamente a invasão da Ucrânia por Moscovo e culpou repetidamente a "expansão para o este" da NATO, pelo agravamento das tensões entre Kiev e Moscovo, um dos principais pedidos do presidente russo, Vladimir Putin.

"Estamos a monitorizar de perto até que ponto a China fornece, de uma forma ou de outra, assistência à Rússia, seja material ou económica", disse Jake Sullivan à CNN, este domingo.

"É uma preocupação para nós e deixamos claro a Pequim que não ficaremos de braços cruzados e não deixaremos que nenhum país compense as perdas da Rússia devido às sanções económicas" impostas desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, acrescentou.

"Haverá consequências absolutas no caso de ações significativas destinadas a contornar as sanções."

As conversas marcadas para segunda-feira em Itália "fazem parte dos esforços contínuos para manter uma linha de comunicação aberta" entre a China e os Estados Unidos, explicou Horne no comunicado.

Uma reunião semelhante entre os mesmos altos funcionários ocorreram em outubro na Suíça.

