Reuniões de 6 pessoas e recolher obrigatório: Espanha endurece restrições para o Ano Novo

Por Joana Rei, correspondente da TSF em Espanha 29 Dezembro, 2020 • 08:27

As comunidades autónomas espanholas tinham avisado que podiam aumentar as restrições para o fim do ano, se os números de novos casos de Covid-19 aumentassem depois do Natal, e quatro delas vão mesmo fazê-lo.

A Estremadura, as Ilhas Baleares, a Cantábria e Navarra são, por agora, as quatro comunidades que já anunciaram que vão aumentar as restrições.

O Governo já tinha deixado nas mãos das comunidades autónomas as restrições para o Natal e a maioria optou por autorizar as viagens de reunificação familiar e as reuniões de até 10 pessoas. Só Madrid, a Galiza e Valência limitaram as reuniões a seis e, esta última foi a única comunidade que permaneceu fechada para não residentes.

No entanto, o aumento dos contágios, que deixou, desde a noite de Consoada, mais 24.462 novos casos, fez com que algumas comunidades apostassem por apertar as medidas restritivas para a passagem de ano.

Navarra

Só os residentes poderão entrar na comunidade autónoma, que permanecerá fechada perimetralmente para o resto de cidadãos. As reuniões ficam limitadas a seis pessoas, de duas unidades familiares, em vez das 10 permitidas no Natal. O recolher obrigatório passa a ser à 23h00, mesmo na noite de passagem de ano.

As medidas respondem ao aumento dos casos que tem vindo a demonstrar uma "tendência preocupante" e da incidência acumulada que já roça os quase 200 casos por 100.000 habitantes, depois de ter baixado até aos 179 casos a 11 de dezembro.

Ilhas Baleares

Nas ilhas de Menorca, Ibiza e Formentera, as restrições continuam a ser as mesmas adotadas para o Natal: reuniões de 10 pessoas e recolher obrigatório à 1h30 na noite de passagem de ano.

No entanto, em Maiorca, a ilha com maior aumento de casos de Covid-19, as limitações aumentam. Aqui só se poderão juntar seis pessoas e o recolher obrigatório será às 22h00, duas antes que acabe o ano. Os restaurantes têm de fechar às 18h00 e os estabelecimentos comerciais às 20h00.

Cantábria

O número de casos tem vindo a aumentar de maneira sistemática ao longo dos dias e a comunidade autónoma está longe de conseguir baixar a curva, o que fez com que o Governo autonómico decidisse adiantar o recolher obrigatório da 1h30 às 00h30 e reduzir as reuniões permitidas a um máximo de seis pessoas.

Estremadura

A comunidade autónoma conta com uma incidência acumulada das mais altas de Espanha, com 374 casos por 100.000 habitantes. Perante a situação epidemiológica, o Governo decidiu ampliar o fecho dos restaurantes às 18h00, que já estava previsto para o dia 31, aos dias 1, 2, 5 e 6 de janeiro, incluindo assim os festejos do dia de Reis. Além disso, a lotação dos estabelecimentos comerciais passa de 40% para 30%.

Espanha superou esta segunda-feira os 50.000 mortos por coronavírus. Em conferência de imprensa, o ministro da Saúde, Salvador Illa, pediu aos cidadãos que não baixem a guarda nos próximos dias.

"A passagem de ano é uma data mais dada a celebrações festivas e a preocupação é grande. Pedimos o que temos vindo a pedir à cidadania espanhola: que viagem o mínimo possível e que limitem ao máximo os contactos e que cumpram, claro, todas as restrições impostas por cada uma das comunidades", disse.

Espanha tem uma incidência acumulada de 262 casos por 100.000 habitantes mas os especialistas alertam para os atrasos provocados pela quadra festiva e avisam que em janeiro, os números vão piorar.