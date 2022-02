Revisão da segurança da Europa? MNE diz ser "urgente" passar do "plano militar" para o "diplomático"

Em entrevista à TSF, Augusto Santos Silva espera que o encontro entre Putin e Biden se realize, o que seria "um sinal muitíssimo positivo". O ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que as preocupações da Rússia sobre a sua segurança no caso de a Ucrânia aderir à NATO ou à União Europeia "devem ser consideradas", mas defende que "as ações de intimidação" por parte das forças militares russas "não são aceitáveis".