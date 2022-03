Rio defende que deve ser concedido à Ucrânia o estatuto de candidato à UE

© Ricardo Castelo/Lusa (arquivo)

Por Gonçalo Teles com Lusa 03 Março, 2022 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta quinta-feira que deve ser concedido à Ucrânia o estatuto de país candidato a Estado-membro da União Europeia.

"A Comunidade Económica Europeia não nasceu para promover a economia, nasceu para promover a paz na Europa na sequência das guerras mundiais que tivemos no século XX", assinalou o líder social-democrata depois da uma reunião com a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets.

Assim, é preciso, "mais do que qualquer objetivo de natureza económica, ir às origens daquilo que é hoje a UE e da luta pela paz e pela liberdade. E se há luta pela paz e pela liberdade que temos à nossa frente neste momento, é precisamente na Ucrânia."

a 00:00 00:00

Por estas razões, para o PSD e para Rui Rio faz sentido "conferir à Ucrânia o estatuto de candidato a Estado-membro da União Europeia", embora reconheça que o caminho a percorrer terá dificuldades, "muitas delas económicas".

No final de um almoço com a embaixadora Rio disse que essa posição deverá ser também "a tendência do Partido Popular Europeu", família europeia em que se integra o PSD.

Questionado se o Governo português já deveria ter dado esse passo, Rio disse compreender a prudência, mas pediu alguma rapidez.

"Eu percebo que é mais fácil a um partido da oposição tomar de imediato uma posição de princípio e que um Governo tem de ser mais prudente e tem de articular com restantes Estados Membros. Mas não me aprece que possa demorar muito tempo, sob pena de perder um dos efeitos úteis, que é a pressão sobre o presidente russo", afirmou.

"Ao fazermos isto estamos a mostrar a Putin que está a conseguir exatamente o contrário daquilo que pretende, através da forma completamente errada como pretende atingir os seus objetivos", realçou também. "O que ele mais queria, que era conquistar a Ucrânia, ainda não o conseguiu e admito que, mesmo que consiga a ocupação formal, depois terá muita dificuldade em manter o país, porque o povo ucraniano não vai baixar os braços."

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA