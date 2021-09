Rio que atravessa recinto do Glastonbury contaminado com cocaína e ecstasy

© Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bastaram cinco dias de festa em Glastonbury. O rio que atravessa o recinto daquele que é um dos maiores festival de música ao ar livre do mundo está contaminado com drogas como cocaína e ecstasy em quantidades que, alertam os cientistas, podem afetar o ciclo de vida de uma espécie protegida.

A contaminação, explicam os investigadores da Universidade de Bangor, no País de Gales, citados pela Reuters, acontece quando os foliões urinam para o chão.

A equipa de cientistas - que publicou a descoberta na Environmental Research - descobriu que as concentrações de MDMA, conhecido como ecstasy, quadruplicaram a jusante do rio Whitelake na semana logo após a mais recente edição do Festival de Glastonbury, em 2019, e a concentração de cocaína atingiu níveis suficientemente altos para afetar o ciclo de vida das enguias europeias, uma espécie protegida que habita o rio.

"A contaminação ilícita de drogas pela urinação pública acontece em todos os festivais de música", explica Dan Aberg, estudante de mestrado na Escola de Ciências Naturais de Bangor.

"A proximidade do Festival de Glastonbury a um rio faz com que as drogas libertadas pelos festivaleiros tenham pouco tempo para se degradarem no solo antes de entrarem no frágil ecossistema de água doce", disse Aberg.

Festival quer evitar contaminação

Um porta-voz do festival garante que a proteção dos riachos e da vida selvagem locais são de extrema importância para a organização do Glastonbury.

"Temos consciência de que a maior ameaça aos nossos cursos de água - e à vida selvagem para da qual eles são habitat - vem dos festivaleiros que urinam na terra", garantiu.

"Isto é algo que temos trabalhado arduamente para reduzir nos últimos anos, através de uma série de campanhas, e com um sucesso mensurável. Urinar na terra é algo que vamos continuar a desencorajar fortemente em festivais futuros", reforçou.

A última edição do Festival de Glastonbury decorreu de 26 a 30 de junho de 2019 e teve The Killers, The Cure, Stormzy, Kylie Minogue e Janet Jackson como cabeças de cartaz.