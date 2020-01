Risco de erupção de vulcão filipino continua alto

Vulcão Taal, nas Filipinas © Mark Cristino/EPA

O vulcão Taal, que entrou em atividade no fim de semana, continua perigoso, embora a área esteja relativamente "calma", segundo as autoridades filipinas esta quinta-feira. Dezenas de terramotos têm feito a região tremer diariamente. Há fissuras no solo e o magma ainda está a ferver sob o vulcão, sinais que fazem temer uma grande erupção.

As autoridades esforçam-se para convencer os 50 mil habitantes evacuados das suas casas, no domingo, a não regressarem às habitações e a permanecerem nos abrigos. No entanto, os cidadãos querem voltar, recolher os bens, alimentar os animais e ver se as casas não sofreram grandes danos.

"Por favor, mantenham-se fora das vossas casas por enquanto. Vamos estudar o que está a acontecer e o que isso significa. Este período de calma pode ser apenas uma interrupção na atividade vulcânica. O perigo ainda existe", disse Maria Antonia Bornas, cientista da Agência de Sismologia das Filipinas.

Desde domingo que as autoridades alertam para o risco de uma erupção "explosiva" nas próximas "horas ou dias".

Localizado a cerca de 100 quilómetros de Manila, o vulcão Taal é um dos mais ativos das Filipinas. A última erupção remonta a 1977. O arquipélago das Filipinas está localizado no "Cinturão de Fogo" do Pacífico, onde placas tectónicas colidem, causam terramotos e forte atividade vulcânica.