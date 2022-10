Rishi Sunak ultrapassa cem apoios exigidos para concorrer aos Conservadores

Rishi Sunak © Daniel Leal/AFP

O ex-ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, ultrapassou os cem apoios exigidos para concorrer à liderança do Partido Conservador, após a renúncia da primeira-ministra Liz Truss, anunciou sexta-feira um deputado do partido.

"Orgulhoso de ser o 100.º parlamentar conservador a apoiar #Ready4Rishi", escreveu Tobias Ellwood no Twitter, apoiante de Sunak, recorrendo a uma 'hashtag' de apoio ao candidato derrotado por Liz Truss na escolha anterior.

Rishi Sunak é um dos três nomes que surgiram para esta campanha 'relâmpago' no partido de direita britânico, após a renúncia da primeira-ministra, ao fim de 45 dias no cargo, juntamente com o atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Penny Mordaunt, e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson.

O Partido Conservador abriu as candidaturas à segunda eleição para a liderança em três meses, depois da demissão, em julho, de Boris Johnson e de Liz Truss na quinta-feira.

Para serem elegíveis, os deputados candidatos precisam do apoio de pelo menos 100 colegas até ao prazo de segunda-feira às 14:00 locais (mesma hora em Lisboa).

Uma primeira votação reservada ao grupo parlamentar Conservador está prevista para o mesmo dia caso se qualifiquem mais do que dois candidatos.

Os dois finalistas serão submetidos a um voto eletrónico dos cerca de 170.000 militantes "tory" e o resultado anunciado na sexta-feira.

O sucessor de Truss será indigitado primeiro-ministro e convidado pelo rei Carlos III a formar governo enquanto líder do partido com a maioria parlamentar.