Rivera abandona liderança do Cidadãos, após desastre eleitoral

Albert Rivera demitiu-se, esta manhã, da liderança do partido Cidadãos, na sequência dos fracos resultados eleitorais da última noite. A notícia é avançada pela imprensa espanhola, que cita fontes internas do partido de centro-direita.

A decisão terá sido comunicada durante a Comissão Executiva Nacional do Cidadãos, que, esta manhã, esteve reunida à porta fechada na sede do partido, em Madrid.

O Cidadãos, que passou de 57 para apenas 10 deputados no Congresso espanhol, foi o grande derrotado da noite eleitoral. Ao perder mais de 2,5 milhões de votos, já nem aparece no top 5 das forças políticas parlamentares (foi mesmo ultrapassado pela Esquerda Republicana da Catalunha, que elegeu 13 deputados).

Após terem sido conhecidos os resultados eleitorais, o líder do Cidadãos anunciou a convocatória para uma reunião urgente da comissão executiva e a marcação de um congresso extraordinário "para que os militantes tomem as rédeas" do partido.

Também o responsável pela comunicação do Cidadãos, Fernando de Páramo (que é um dos homens fortes de Rivera), reconheceu que "não há desculpas" para os "maus resultados", pelo que a direção do partido terá de "assumir responsabilidades".

Notícia em atualização