Rod Steward liga para fórum da Sky News e oferece-se para pagar exames a utentes do SNS britânico

Por Guilherme de Sousa 27 Janeiro, 2023 • 08:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Tal como vários países europeus, também o Reino Unido está a enfrentar uma crise económica provocada pela elevada inflação que atinge vários setores, sobretudo a Saúde.

As listas de espera estão a deixar muitos utentes sem tratamentos. A crise no Serviço Nacional de Saúde britânico [NHS, na sigla em inglês] foi o tema escolhido pela Sky News para o fórum "Your Say".

Depois de se ouvirem relatos preocupantes de muitas pessoas sem acesso aos cuidados de saúde, um dos espectadores surpreendeu até a apresentadora do programa. O telefone da Sky News tocou e do outro lado da linha era Rod Steward. O músico de 78 anos quis manifestar a sua opinião, oferecendo-se para pagar "10 ou 20" ou mais tratamentos a quem precisasse. "Eu não preciso de publicidade. Eu só quero fazer algumas coisas boas e isso, acho, é uma coisa boa, porque se outras pessoas me seguirem, eu adoraria", disse.

O cantor afirmou em direto que nunca tinha visto uma situação "tão má" no Reino Unido e fez um pedido. "Mudem o maldito governo", sugerindo que os Trabalhistas tenham oportunidade de formar executivo. "Este é um mau momento para nós no Reino Unido, realmente é. Mude o maldito governo... É terrivelmente triste. Tenho muito orgulho de ser britânico e não suporto que seja assim", lamentou.

Preocupado com o NHS, o músico pede que o serviço nacional de Saúde britânico seja "reconstruído" com "biliões" de libras.

Os profissionais de saúde do Reino Unido preparam-se para novas greves nas próximas semanas e Rod Steward mostra-se "do lado", sobretudo, dos enfermeiros.